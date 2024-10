Maltempo in Liguria, Bucci: "La nostra capacità di realizzare le opere anti alluvione ha limitato i danni"

Al termine di queste lunghe giornate di allerta, voglio ringraziare tutti coloro che hanno lavorato senza sosta e con grande professionalità durante l'emergenza. E voglio ringraziare i genovesi, ma anche tutti i liguri che si sono comportati con senso di responsabilità. Tutto questo è frutto del grande impegno che ha portato la Liguria a essere una regione simbolo nella gestione delle emergenze, dopo essere stata purtroppo il territorio che pagava le conseguenze peggiori in termini di vite umane e di danni ad ogni pioggia un po' più abbondante”. Così Marco Bucci, candidato alla presidenza della Regione, commenta il termine della fase più critica dell'ondata di maltempo che ha attraversato la Liguria.

“Siamo di fronte ad una cultura che è cresciuta, ma anche ad una serie di interventi fondamentali – sottolinea Marco Bucci - In questi anni, parlo di Genova che è la realtà per cui ho lavorato direttamente ma vale per tanti Comuni della Liguria, abbiamo saputo mettere subito a terra gli investimenti che il Governo ha stanziato. Sento criticare con evidente malafede il cantiere dello scolmatore del Bisagno non ancora completato, come se nulla fosse stato fatto, ma nessuno dice che molti lavori sono già stati fatti e la dimostrazione è che il Bisagno non è mai più esondato, pur a fronte di piogge che in altre regioni provocano disastri incalcolabili. Abbiamo portato avanti queste opere nonostante qualche governo, guidato caso strano da chi oggi ancora dice di no a tutto e viene a fare sopralluoghi polemici, abbia cambiato i piani. Siamo a posto così? Certo che no. Il mio impegno è di finire il grande lavoro avviato e di andare a pretendere dal Governo le risorse necessarie per fare in tutta la Liguria ciò che ha ben funzionato a Genova. Credo di aver già dimostrato di non guardare ai colori della politica che guida il governo, ma di portare a compimento quello che serve per la nostra terra”.