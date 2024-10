Toirano, il Comune fa il bilancio degli interventi sul territorio durante l'ondata di maltempo

"Questo comunicato arriva al termine di tre giorni di impegno sul territorio da parte di tutto il personale del Comune di Toirano".

In una nota il Comune di Toirano si rivolge alla cittadinanza per illustrate quanto nelle ultime giornate caratterizzate dall'allerta e una seria ondata di maltempo, con alcuni dati.

"Questa allerta è iniziata con un allertamento ridotto rispetto ai reali eventi atmosferici che interessavano il nostro territorio- spiega l'amministrazione - Nel pomeriggio di mercoledì, alle ore 13,15 circa, il Sindaco ha allertato sia gli amministratori sia i dipendenti comunali che sarebbe stato necessario predisporre l’apertura del COC e, di conseguenza, allertare la Polizia Locale, i volontari di Protezione Civile ed i servizi tecnici comunali"

Dalle ore 14 del pomeriggio di mercoledì scorso sono stati presenti sul territorio in supporto alla macchina comunale: 4 volontari di Protezione Civile, un agente di Polizia Locale, 2 operai comunali, 7 amministratori comunali e un operaio delle Cave locali con relativo mezzo movimento terra.

"Questo personale - prosegue il Comune - è intervenuto su una serie di criticità che ci sono state segnalate: allagamento di Largo delle Giaire ed evacuazione di un turista in camper, allagamento di Via Canepari (zona Centro Commerciale), frana sulla SP 25 Toirano – Boissano, frana in Via Costa, colate detritiche sulla SP 60 (zona Cimitero) e in via Leade/Urivei, rimozione detriti sulla SP 60 all’altezza della Loc. Martinetto e in Via Canepari".

"Questo lungo elenco - aggiunge - non vuole essere celebrativo delle nostre azioni: abbiamo semplicemente svolto quanto necessario per monitorare il territorio e rispondere alle criticità che si sono via via presentate. Le ordinanze emanate sono state frutto di una analisi puntuale, basata sulla conoscenza del nostro territorio e sull’interpretazione dei dati misurati e previsti. Questa interpretazione, svolta dal Consigliere e geologo Munì è stata poi adattata alla situazione in atto e alle misure previste dall’attuale piano di protezione civile".

Durante l'allerta i cittadini sono stati avvertiti sia tramite il Sito istituzionale sia tramite i profili istituzionali del Comune (Facebook e Instagram).

"Il piano di protezione civile risulta da aggiornare da diversi anni- afferma l'amministrazione - secondo la normativa vigente, e ci siamo già adoperati contattando dei tecnici qualificati per aggiornare e potenziare questo importante documento. Parte dell’aggiornamento del Piano prevede il coinvolgimento e soprattutto la pubblicazione del documento. Le polemiche non ci appartengono ma riteniamo doveroso contribuire ad una informazione che sia corretta e che permetta ai cittadini di valutare il nostro operato, senza mediazioni politiche che abbiano un carattere poco costruttivo".

E conclude l'amministrazione : "Ringraziamo, oltre a tutti gli operatori della Protezione Civile intervenuti, sia il Cons. Roberto Bianco che, anche durante le emergenze ,si rende disponibile e collabora costruttivamente a favore dei concittadini sia il personale della Stazione dei Carabinieri di Borghetto S. S. che presta servizio anche a favore della nostra comunità".