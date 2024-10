Crolla la cava ad Ellera, iniziate operazioni per aprire il bypass. Un residente: "Ho il fiume in casa, morti gli animali che erano nelle baracche" (FOTO E VIDEO)

Sono iniziate le operazioni per tentare di aprire il bypass per far defluire le acque del fiume e farle rientrare nella loro sede a seguito della fuoriuscita causata dalla enorme quantità di detriti franata dal versante.

Uno scenario che in queste ore proprio nella zona albisolese è drammatico con la ruspa che è al lavoro per consentire al torrente di ritornare nel proprio corso naturale.

"Io che abito qua ho il fiume in casa. Avevo un terreno di fronte a dove si è staccata la frana, ha passato la strada (che porta a località Casino. ndr) e mi ha coinvolto le baracche dove avevo galline, oche, faraone che non ce l'hanno fatta. Un po' per la terra che ha investito le baracche e poi dopo l'esondazione del fiume - ci ha raccontato un'abitante dello località Olmo - Alla fine se riusciranno a far deviare il fiume magari riuscirò a vedere cosa è successo se si è salvato qualcosa".