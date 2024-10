Frana ad Ellera, scende l'acqua in località Olmo. Sindaco: "Firmata l'ordinanza per lo sgombero, in via preventiva, dei residenti nelle case più vicino al fiume"

"Grazie al varco aperto nella tarda mattinata per far defluire l'acqua del lago nella sede del fiume ha iniziato a sortire i suoi effetti positivi, vedendo diminuire la quantità di acqua che ha allegato i terreni delle case in località Olmo".

Questo l'aggiornamento del sindaco di Albisola Superiore Maurizio Garbarini in merito alla situazione di difficoltà che si è verificata dalla scorsa notte quando a causa di un doppio cedimento della cava nella frazione di Ellera è stata prima isolata la località Casino e poi è stata disposta dai vigili del fuoco l'evacuazione di alcune famiglie che vivono in località Olmo.

L'imponente quantita di materiale è infatti crollata sul torrente Sansobbia deviando di fatto il flusso dell'acqua verso le case con alcune baracche che sono state totalmente sommerse e diversi animali sono purtroppo morti.

Nel pomeriggio poi è ricominciato a piovere copiosamente e la preoccupazione è ritornata ad essere alta.

Nella zona comunque hanno provveduto a creare una via alternativa nell'alveo del torrente. Questo intervento consente lo svuotamento del lago artificiale che lambisce alcune abitazioni.

L'intervento è stato completato in seguito al sopralluogo dei geologi, i quali hanno confermato che non si sono verificati ulteriori movimenti franosi.

La Regione Liguria, attraverso la sala operativa della Protezione civile regionale, sta monitorando l'evolversi della situazione per permettere ai cinque nuclei familiari della frazione albisolese di poter rientrare il prima possibile nelle proprie abitazioni.

"Occorre aspettare domani per valutare l'evoluzione del deflusso delle acque.

Ho firmato nel pomeriggio l'ordinanza per lo sgombero, in via preventiva, dei residenti nelle case più vicino al fiume della borgata Olmo come da prescrizioni dei Vigili del Fuoco. La viabilità carrabile per la località Casino rimane interdetta ma la Protezione Civile ha pulito e reso percorribile un sentiero che permette ai residenti di raggiungere la strada provinciale all'altezza della località Rian di Magrania" ha proseguito il primo cittadino albisolese.

"Colgo l'occasione per ringraziare in primis la Regione Liguria nella persona dell’Assessore Giacomo Giampedrone, tutte le forze dell'ordine e i volontari della protezione civile intervenuti, i colleghi sindaci del territorio che mi hanno contattato per offrire il loro supporto e la collaborazione prestata dai cittadini residenti delle zone coinvolte che si sono mostrati fin da subito disponibili a capire e trovare le soluzioni migliori" conclude Garbarini.