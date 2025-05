Maxi controlli dei Carabinieri ad Alassio e Laigueglia: cinque denunciati e sette patenti ritirate

Cinque denunciati, sette patenti ritirate e quasi 800 persone identificate: è il bilancio dei controlli straordinari dei Carabinieri tra Alassio e Laigueglia durante i ponti primaverili.

I militari della Compagnia di Alassio hanno rafforzato la vigilanza sul territorio a partire dalle festività pasquali fino al 1° maggio, periodo che ha visto un’intensa presenza turistica sul litorale. In totale, sono stati effettuati 505 controlli, con 786 persone identificate e 390 veicoli verificati, soprattutto nelle zone più frequentate e sensibili: la stazione ferroviaria, il budello cittadino e il Pontile Bestoso.

Nel corso delle attività, quattro persone sono state denunciate all’Autorità Giudiziaria. Una coppia di italiani, di 43 e 38 anni, è stata fermata ad Alassio dopo aver rubato prodotti alimentari da due supermercati. I Carabinieri li hanno bloccati poco dopo la fuga e, durante la perquisizione, hanno trovato la merce trafugata. Sempre ad Alassio, un ventenne italiano di origine marocchina è stato sorpreso con 45 grammi di hashish e denunciato per detenzione ai fini di spaccio. A Laigueglia, un uomo classe 1964 è stato invece trovato ubriaco mentre infastidiva i passanti. Aveva con sé due coltelli, motivo per cui è scattata una denuncia per porto abusivo di armi. Nella stessa località, un 53enne è stato colto in flagrante mentre tentava di rubare una bicicletta: denunciato per tentato furto aggravato.

Parallelamente, sono stati intensificati anche i controlli su strada. Sette automobilisti sono stati sanzionati: sei per guida in stato di ebbrezza, con quattro denunce penali per tassi alcolemici superiori a 0,8 g/l (il più alto registrato è stato 2,17 g/l), e uno per possesso di sostanze stupefacenti per uso personale. Fondamentale l’impiego degli etilometri e dei nuovi tamponi salivari, strumenti che permettono verifiche rapide sulle condizioni psicofisiche dei conducenti.

L’intensificazione dei controlli – che proseguirà anche nei prossimi fine settimana – mira non solo al contrasto dei reati, ma soprattutto alla prevenzione, per scoraggiare la presenza di soggetti pericolosi e garantire che il turismo, risorsa fondamentale per il territorio, possa svolgersi in un clima di tranquillità e rispetto della legalità.