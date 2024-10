Parcheggi pubblici a Ceriale, la replica del vice sindaco Giordano: “In atto interventi per migliorare il paese, le zone di sosta ci sono”

“Non capisco queste sterili polemiche del consigliere di minoranza Nervo sui parcheggi. Incominciamo rispondendo sui posti auto del molo San Sebastiano, che in realtà sono inesistenti nel periodo estivo in quanto da decenni si posizionano le giostre, quindi nel periodo che servirebbero, in inverno, faccio presente allo stesso Nervo che abbiamo centinaia di parcheggi liberi nel piazzale della stazione e in Pineta”.

“Va da sé - prosegue Giordano che non solo è una polemica strumentale, ma evidenzia una poca osservazione e conoscenza delle dinamiche cittadine. Vergogna, infatti, lo dice il sottoscritto, in quanto il consigliere Nervo denota poco rispetto per un progetto in una zona destinata a isola pedonale con un parco giochi, dove i bambini devono avere il sacrosanto diritto di svagarsi in un luogo sicuro privo di auto o veicoli”