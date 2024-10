Savona, Bill Gates e Steve Jobs fanno capolino dalle “saracinesche d'artista” nel quartiere di Santa Rita

Qualcuno nel quartiere di Santa Rita le ha già soprannominate “saracinesche d'artista”. Ma, al contrario di quanto è successo in alcune città non si tratta di un'iniziativa dell'amministrazione o di qualche gruppo artistico.

L'idea è di Paolo Pastorino, titolare di un negozio di computer in via De Amicis, artista ceramista e a molti conosciuto come “il papà” degli Osvaldo, i coniglietti di ceramica, esempio dell'arte di "urban toys" che erano stati donati ad Albisola.