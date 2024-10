Il candidato alla presidenza regionale Marco Bucci ad Albenga: “Ci sono per servire i cittadini”

Il candidato alla presidenza regionale Marco Bucci in visita ad Albenga ieri, sabato 19 ottobre, nell’ambito del suo tour elettorale in vista del voto del 27-28 ottobre. Accolto da esponenti della politica locale di centrodestra e numerosi candidati consiglieri di centrodestra in Regione Liguria, tra cui Angelo Vaccarezza, Rocco Invernizzi, Sara Foscolo, Giancarlo Canepa, Maria Teresa Nasi, Alberto Delfino, Silvia Rossi, Stefano Mai ed Eraldo Ciangherotti, dopo una passeggiata nel centro storico per ammirare le sue bellezze, seppur sotto la pioggia, è stato accompagnato presso il Museo della Civiltà dell’Olivo di Sommariva, dove ha incontrato i cittadini.

"Mi hanno portato a vedere l'ospedale, ci sono stato mezz'ora fa – ha detto rivolgendosi alla platea -. Ho visto l'ospedale più moderno che c'è in Liguria: nuovo, con spazi e parcheggi. Non ci sono code, anche perché non si può fare la coda con tutto quello spazio a disposizione. Ho visto davvero un servizio come si deve. Sembra un vero peccato che l'ospedale sia lasciato così”.

“Ho già detto, e lo ribadisco, che noi abbiamo fatto tutto il possibile per riattivare il Pronto Soccorso, almeno per i codici bianchi, verdi e blu. Ma ora lo utilizzeremo ancora di più, anche per ridurre le liste d'attesa – promette -. Le attrezzature ci sono: c'è la risonanza, ci sono gli ecografi, c'è il laboratorio analisi. C'è tutto ciò di cui abbiamo bisogno. Perciò vi dico che entrerà a pieno titolo nel circuito degli ospedali liguri e sarà utilizzato, offrendo così un servizio a tutti".

Nel corso del suo discorso, ha toccato i diversi punti del programma elettorale che riguardano il savonese, e più nello specifico, il territorio albenganese, con particolare riferimento all’ospedale Santa Maria di Misericordia, tema molto sentito e che ha visto numerose battaglie cittadine, e la protezione idrogeologica della piana, soprattutto alla luce dei recenti eventi calamitosi che hanno visto la piana ingauna sprofondare nell’acqua e nella disperazione di molti agricoltori. Il candidato Bucci ha sottolineato: “So che credete a quello che dico, sono qui per servire i cittadini”.

firma tua ?