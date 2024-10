Ospedale di Cairo, Vaccarezza (Forza Italia): "Dal centrosinistra proposte per chi non vuole sviluppo"

A pochi giorni dalla fine della campagna elettorale, uno dei focus principali resta la sanità, con particolare attenzione alla situazione della Valbormida.

Il candidato consigliere di Forza Italia alle prossime elezioni regionali liguri, Angelo Vaccarezza, affronta il tema in un video girato davanti all’ospedale di Cairo Montenotte, dove non manca un nuovo attacco alle politiche in tema del centrosinistra.

"Il concetto che il centrosinistra propone come futuro è, purtroppo, solo un passo indietro - ha affermato Vaccarezza - i nostri antagonisti continuano a promettere la qualifica di ospedale di area disagiata", una definizione che, secondo il candidato, nasconde significative problematiche.

Vaccarezza cita il Decreto Ministeriale che regola tali strutture: "Strutture a basso volume di attività, con funzioni chirurgiche non prettamente di emergenza, con un numero di casi insufficiente per garantire la sicurezza delle prestazioni, il mantenimento delle competenze professionali e gli investimenti necessari per una sanità moderna".