Matteo Salvini ad Albenga: "La sinistra si attacca a tutto, destinata a restare all'opposizione anche in Liguria"

Il segretario della Lega Matteo Salvini in visita ad Albenga questa mattina, 20 ottobre. Prima una passeggiata nel centro storico, fermato da molte persone per un selfie con lui, distribuendo materiale pubblicitario e pure una veloce stretta di mano al vescovo monsignor Borghetti in transito con l’auto. Poi, la visita presso alcune aziende agricole della piana e, sull’ora di pranzo, nel vicino borgo tra i più belli d’Italia Zuccarello, in occasione della festa della Zucca. Spaccando il secondo, il leader del Carroccio arriva nella città delle torri alle 10 in punto, raggiunto dal viceministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Edoardo Rixi.

“Oggi visiteremo alcune aziende agricole che la Lega e la Regione hanno sostenuto in questi anni. Non sempre l'amministrazione di Savona è stata altrettanto attenta nella gestione del territorio e nella sua messa in sicurezza". Matteo Salvini non ha risparmiato, quindi, una frecciata all’amministrazione comunale di Savona. Ha invece espresso parole di elogio per il percorso effettuato fin qui, con l’Amministrazione regionale uscente: "È una bella campagna, per quanto riguarda me, la Lega e Bucci, perché parliamo di fatti concreti, di quello che abbiamo fatto, non di quello che faremo. Di opere pubbliche, strade, argini da sistemare, di una Liguria che sta crescendo. Dalla sinistra, invece, arrivano solo insulti, arrivano a dire 'non votate Bucci perché è malato', che è qualcosa di assolutamente squallido e vergognoso”.

“Sono contento – aggiunge - perché, da Stefano Mai a tutti i nostri amministratori uscenti, in questi anni hanno lavorato, hanno portato risultati concreti sui territori: soldi, opere pubbliche e miglioramenti a Savona e altrove”.

Il vicepresidente del Consiglio si è espresso con fermezza a sostegno del sindaco Marco Bucci, in visita nella Città delle torri ieri, e del lavoro svolto dalla sua amministrazione negli ultimi nove anni, sottolineando la concretezza e l’onestà del primo cittadino di Genova. Ecco le sue parole: “Non vedo l'ora che arrivi domenica: da una parte c'è il ritorno al passato, con i ‘Burlando’ che tutti ricordano, dall'altra c'è la continuazione del buon lavoro di questi nove anni. Bucci è un sindaco assolutamente concreto, onesto e pragmatico, e penso che la squadra della Lega raccoglierà i frutti di tutto quello di buono che ha seminato”.

“La sinistra continua ad attaccarci su tutto. Beh, d'altronde sono all'opposizione sia in Liguria che a livello nazionale, e ci staranno a lungo – dice -. Anzi, spero che Conte e Schlein rimangano ai vertici dei loro partiti per 20 anni, perché questo significa che stiamo lavorando bene. Dall'altra parte, ripeto, ci sono solo insulti e offese e non proposte per Savona, per la Liguria o per l'Italia – conclude -. Noi intanto tiriamo dritti e continuiamo a lavorare”.