Savona, il 26 ottobre il convegno targato CDS "Imaging in senologia dalla semeiotica alla diagnosi: a che punto siamo?"

Sabato 26 ottobre, dalle ore 8:30 alle 13, presso il Mare Hotel di Savona, CDS – La tua Casa della Salute organizza un convegno ECM dal titolo "Imaging in senologia dalla semeiotica alla diagnosi: a che punto siamo?". L'incontro sarà presieduto dalla responsabile scientifica, la dott.ssa Nicoletta Gandolfo, direttrice del Dipartimento Immagini ASL3, direttrice della SC Radiologia dell'Ospedale Villa Scassi e coordinatrice della Breast Unit ASL3. Il convegno è realizzato in occasione del mese rosa, dedicato alla prevenzione senologica, e si inserisce nel ciclo di convegni con rilascio di crediti ECM "CDS Incontri 2024".

L’incontro ha come obiettivo quello di fornire un aggiornamento e lo stato dell’arte delle diverse metodiche di imaging diagnostico, nel rispetto delle indicazioni e degli standard di qualità nazionali e internazionali che guidano anche i percorsi diagnostico-terapeutici delle Breast Unit regionali. Rappresenta, quindi, un'opportunità utile non solo per accrescere la propria professionalità, ma anche per comprendere indicazioni e controindicazioni alla prescrizione e all'uso appropriato di determinate indagini diagnostiche, a seconda della patologia evidenziata o sospettata o a scopo puramente preventivo.

L’incontro è rivolto a medici chirurghi (tutte le specializzazioni) e TSRM, e prevede il rilascio di 3 crediti ECM. Al seguente link è possibile consultare il programma e trovare il link per l’iscrizione: https://cdsincontri.it/imaging-in-senologia-dalla-semeiotica-alla-diagnosi-a-che-punto-siamo/.

Attraverso "CDS Incontri 2024", che prevede la realizzazione di un ciclo di 20 convegni accreditati ECM in diverse città dove l’azienda è presente o dove aprirà nuovi centri, CDS si pone l’obiettivo di rappresentare un punto di riferimento per l’aggiornamento e la formazione di alta qualità in differenti ambiti clinici, su tematiche incentrate sull’innovazione, sulle ultime ricerche e sull’applicazione della tecnologia in ambito sanitario. GGallery è segreteria organizzativa e provider ECM di "CDS Incontri 2024".