Altare, il sindaco chiude un piano della scuola per verifiche: "Nessun pericolo imminente"

Il sindaco di Altare, Roberto Briano, ha firmato un’ordinanza per la chiusura temporanea del primo piano della scuola "Capasso", a seguito di problematiche segnalate dal personale scolastico durante la giornata di ieri. Dopo queste comunicazioni, l’Ufficio Tecnico comunale ha effettuato un sopralluogo per valutare la situazione.

“È importante chiarire che le scuole non sono chiuse. Come ho già sentito dire in giro, l’infanzia e la primaria sono regolarmente attive. Abbiamo deciso di chiudere il piano della primaria per effettuare delle verifiche,” ha dichiarato il sindaco Briano.

Secondo il primo cittadino, non ci sono pericoli imminenti. “Ieri c’è stato un intoppo e, per garantire la sicurezza di tutti, abbiamo deciso di prendere questo provvedimento. Oggi i bambini sono a casa, ma da domani saranno trasferiti nelle aule degli altri due piani per proseguire l’attività didattica,” ha aggiunto.

L’ordinanza specifica che il primo piano rimarrà chiuso fino al termine dei lavori. Briano ha anche sottolineato l’età dell’edificio, evidenziando che sono già stati eseguiti lavori di ristrutturazione sia per l’infanzia che per la secondaria. “Se sarà necessario, interverremo anche nel piano che ospita la primaria,” ha concluso.