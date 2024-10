Peste suina, rilevato il primo caso ad Albenga

Primo caso di peste suina ad Albenga.

Dopo tre settimane di tregua, due nuovi casi di peste suina in Liguria e in Piemonte. La nuova positività sui cinghiali in Liguria porta il totale a 1.029.

Il totale dei positivi sui cinghiali sale a 1.693 - Sono 1.029 in Liguria, e 664 in Piemonte.

Secondo quanto sarebbe emerso, il cinghiale si trovava spiaggiato sul lungomare albenganese in avanzato stato di decomposizione. Non è da escludere che la carcassa sia stata trasportata dalle correnti dal levante.

Lo scorso 20 settembre a Bruxelles, tutti i Paesi membri dell'Unione Europea, dopo aver esaminato i dati sulla diffusione della malattia, avevano votato all'unanimità a favore della proposta di declassamento della provincia di Savona.

I comuni attualmente inclusi nella "Zona di restrizione 1" sono stati dichiarati "Zona indenne", mentre i comuni in "Zona di restrizione 2" sono stati ridotti a "Zona di restrizione 1", ad eccezione dei comuni di Sassello e Urbe.