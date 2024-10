Noli, spegne cento candeline il teatro "Defferrari". E lo fa celebrando le sue cinque "anime"

Correva l’anno 1921 quando l'allora banda cittadina “Amici dell’Arte” prendeva in affitto a Noli, dall’avvocato Marco Pagliano, “il magazzeno di via Pareto, adattato a sala sociale con lavori di restauro e pulizia”.

L’anno successivo, nel 1922, lo stesso corpo bandistico si costituiva in forma legale come ”Cooperativa Nolese Amici dell’Arte”, presso lo studio del Notaio Terrizzani di Savona, indicando come sede lo stesso stabile che l'anno ancora successivo la banda decide di acquistare per 30mila lire (prestate dal socio Luigi Robatto).

E' però nel 1924 che il gruppo, allora denominato “Famiglia Artistica Nolese”, formato da molti soci della banda, “si completò poi anche con elementi femminili”, com'è possibile leggere negli atti conservati. Ed è proprio questo l'anno che segna l’adozione di uno statuto liberale, suggerito dal benefattore Luigi Defferrari, che introduce fra le altre cose la parità di diritto dei soci e quindi il voto alle donne che partecipavano alla vita del Teatro ed alle attività artistiche dell'allora “Cooperativa Amici dell’Arte”.

Dal 1924, quindi, il teatro “Defferrari” inizia l’attività, anche con pubblico pagante, sia teatrale che musicale all'interno di quello stabile che da allora ha profondamente segnato la vita culturale, artistica e sociale della cittadina di Noli.

In questo mese di festeggiamenti per i cent'anni di vita del teatro, la Filarmonica vuole celebrare le sue cinque “anime”: musica, teatro, cinema, centro culturale, sede della banda cittadina e dei suoi gruppi musicali.

“Il Defferrari ha coinvolto e accolto tante generazioni di nolesi e di turisti che ancora oggi ne apprezzano le proposte e la versatilità - spiega Claudio Massola, direttore artistico del teatro - Al presente e dagli anni ’80, momento in cui si è attuata una profonda riqualificazione dell’associazione e del suo metodo di lavoro, siamo gradatamente diventati un 'Centro Culturale Permanente', a cui è stato riconosciuto lo status di Teatro Cittadino anche dallo Stato (ai tempi del fermo dovuto al Covid). Ma quello che più conta è che ora che compiamo 100 anni di età siamo più giovani e attivi che mai”.

“Lo testimoniano, oltre alla notevole quantità di spettacoli, laboratori, attività culturali o artistiche organizzate ospitate dal teatro negli ultimi anni, la capacità di rinnovarsi e di servire al tessuto sociale del paese e della provincia con una progettazione che va oltre l’ospitare eventi od organizzare concerti - aggiunge Massola - Per questo motivo il progetto dei nostri festeggiamenti invece di seguire una linea celebrativa preferisce offrire cinque diversi e divertenti momenti di riflessione su cosa è stato il Teatro Defferrari in questi 100 anni”.

Si comincerà sabato 26 ottobre, alle ore 21, quando il Teatro Defferrari si trasformerà in “cinema” con la proiezione del celebre film Nuovo Cinema Paradiso di Giuseppe Tornatore, accompagnato dalle musiche di Ennio Morricone. Questo evento celebra il ruolo storico del teatro come cinema di paese, una tradizione che è stata rivitalizzata grazie alla collaborazione con il “Noli Social Club”, che negli ultimi anni ha proposto numerose proiezioni in programma, sempre accolte con grande entusiasmo.

Domenica 27 ottobre, alle ore 17, il teatro sarà invece “Musica Pop”, con il cantautore Claudio Steri che presenterà un viaggio musicale dal vivo attraverso le composizioni dei più grandi cantautori italiani. Il teatro, infatti, non è solo cinema: da sempre è anche un auditorium per la musica moderna e pop.

Sabato 9 novembre, alle ore 21:15, sarà la volta della “Musica Classica” con il recital del pianista Massimiliano Pinna, che eseguirà brani di R. Schumann, F. Chopin e F. Liszt. Il "Defferrari" ha infatti sempre ospitato anche la grande musica classica e da camera, consolidando il suo ruolo di polo culturale per la musica di alta qualità.

Sabato 23 novembre, nuovamente alle ore 21:15, il teatro si trasformerà in “Centro Culturale” con una serata dedicata alla tradizione locale: “C’era una volta a Noli Santa Cecilia…”, un incontro con soci e cittadinanza, fatto di canti, musiche, proiezioni e testimonianze sulla storica festa dedicata a Santa Cecilia, patrona dei musicisti. Questo evento celebra anche la Filarmonica “Amici dell’Arte” di Noli, che ha sede proprio nel teatro stesso.

Infine, sabato 30 novembre, ancora alle ore 21:15, il teatro ospiterà lo spettacolo “Noli 2024, i liguri, l’emigrazione, e la nascita del Teatro Defferrari”. Questo spettacolo teatrale, con musiche dal vivo, racconterà la storia di Noli e della Liguria tra la fine dell’Ottocento e l'inizio del Novecento, con un focus sull’acquisto del teatro, da sempre importante punto di riferimento culturale e sociale per la comunità, e sulle prime attività artistiche dei soci.

Tutti gli eventi di questo mese dedicato al teatro Defferrari saranno a ingresso gratuito, offerti dalla Filarmonica “Amici dell’Arte” di Noli, con la collaborazione del “Noli Social Club” e il patrocinio del Comune di Noli.