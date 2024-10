"Acqua, quando è troppa e quando è poca": il 25 ottobre il convegno del Lions Club Loano-Doria

"Acqua, quando è troppa e quando è poca". È questo il titolo del convegno organizzato dal Lions Club Loano-Doria e in programma venerdi 25 ottobre dalle 15 nella sala consiliare del Comune di Loano.

"Alla luce di quanto accaduto e di quanto ancora potrà succedere, abbiamo deciso di affrontare l’argomento 'acqua' con dei professionisti del settore - spiegano dall'organizzazione - per saperne un po’ di più e magari essere un po’ più preparati. Invitiamo la cittadinanza a partecipare gratuitamente all’evento".

"Cosa sta succedendo negli ultimi anni? Passiamo da periodi di siccità ad altri in cui subiamo eventi alluvionali repentini - spiegano ancora dal Lions Club Loano-Doria - Con questo convegno cercheremo di capire le ragioni di questi eventi e cosa possiamo fare per affrontarli e gestirli. Si parlerà di meteo, di Protezione Civile, di opere strutturali e non strutturali, si parlerà di gestione della risorsa guidati da tecnici esperti che vivono e studiano questi fenomeni".