Branca (Avs) incontro con le rappresentanze sindacali di Alstom e Piaggio insieme al Senatore Tino Magni

Il mercato di Savona e poi ad Alstom (Ex Bombardier) e Piaggio per ascoltare i lavoratori e i loro rappresentanti. E' stata dedicato al tema del lavoro la giornata di ieri di campagna elettorale della candidata alle regionali per Avs Maria Gabriella Branca, insieme al senatore di Avs Tino Magli.

"E' una giornata dedicata al lavoro con il Senatore Tino Magni - spiega Branca - venuto appositamente a Savona per incontrare le rappresentanze sindacali e gruppi di lavoratori e confrontarsi sulle tematiche della nostra provincia che sono in alcuni casi molto difficili e addirittura drammatici. Li ascolteremo e speriamo di poter dare loro delle risposte significative".

Negli incontri il Senatore Magni si è impegnato a sollecitare il Governo a intervenire, sia presso il Ministro Russo che Crosetto, essendo Piaggio Aerospace in quanto in parte legato alla Difesa.

Un tema complesso, diffuso su tutto il territorio nazionale e particolarmente sentito nel Savonese che è anche area di crisi complessa e con crisi industriali ancora da chiudere.

"Come in tutta Italia si tende a nascondere una situazione che vede il calo della produzione industriale ormai da diciotto mesi - spiega Magni - In questo Paese quindi non c'è un settore che non sia fuori posto tranne quello delle armi. Tutti gli altri, anche il metalmeccanico e il tessile sono in crisi e il Governo non ha fatto assolutamente nulla dal punto di vista della politica industriale. Anche se siamo di fronte ad una elezione di carattere regionale, è necessario riprendere un rapporto stretto con i lavoratori e le lavoratrici perché credo che un Paese si rilanci solo attraverso il lavoro e il lavoro buono. Il problema è che oltre alla crisi industriale c'è anche un abbassamento delle condizioni da punto di vista economico".

Ascoltare quindi le persone, cittadini e cittadine, lavoratori e lavoratrici su un tematiche che in queste settimane ha visto Branca molto presente sul territorio, sia in confronti pubblici sia in incontri più ristretti o spontanei con le persone, come sul mercato cittadino, per ascoltare impressioni e proposte su cui confrontarsi.

"Abbiamo fatto la nostra campagna come Avs - afferma Branca - sentendo decine e decine di incontri con le e tra le persone, proprio perché riteniamo che dobbiamo ricominciare da qua".

Conclude Branca : "Dobbiamo ripartire dal basso, d dobbiamo cercare di coinvolgere più persone possibile anche quelle che non sanno ancora che tra pochi giorni si vota, il 27 e il 28".