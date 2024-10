Albenga, torna il progetto Melanoma di Fondazione ANT: il 26 ottobre visite gratuite per le neoplasie della pelle

Autunno sotto il segno della Prevenzione oncologica gratuita della Fondazione ANT Delegazione di Albenga. Ben 4 progetti di prevenzione oncologica, melanoma e tiroide, si svolgeranno tra ottobre e dicembre.

Per accedere alle 24 visite gratuite riservate ai cittadini, le prenotazioni inizieranno lunedì 21 ottobre. Sarà necessario prenotare telefonando al numero 3427646010, esclusivamente dalle ore 9:30 alle ore 11:30, fino ad esaurimento posti, e procedere alla registrazione sul sito della Fondazione ANT.

La giornata di Prevenzione oncologica si svolgerà sabato 26 ottobre, dalle ore 9:00 alle 13:00 e dalle ore 14:00 alle 18:00, presso gli ambulatori dell'Avis Comunale, con con ingresso da via Cavour 3 ad Albenga.

La prevenzione del melanoma e dei tumori della cute è importantissima; l’incidenza è molto alta: per il melanoma varia dai 12 ai 20 casi l’anno per 100.000 abitanti.

”Questa iniziativa è resa possibile grazie al costante lavoro che quotidianamente le formichine ANT — questo è il nome in cui si identificano i volontari — svolgono all’interno del Charity point di via Roma 46 ad Albenga e ai banchetti solidali,” ci tiene a sottolineare la presidente di delegazione, Cristina Pavanelli. “Se qualcuno vuole aiutarci a sostenere i prossimi progetti oncologici, può scegliere ancora i Ciclamini della solidarietà o i tanti oggetti e capi di abbigliamento che si trovano nella Botteguccia Solidale di Via Roma 46; e, perché no, donare un po' del proprio tempo per questa nobile causa”.

“Si ringrazia per l’ospitalità l’Avis Comunale Sezione di Albenga e per il sostegno la Gelateria artigianale Crema di Via Dalmazia 55, la litotipografia Ciuni e il comune di Albenga”, commentano da ANT. Per rimanere aggiornati sulle prossime iniziative, si può visitare le pagine.