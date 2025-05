Alassio ospita un congresso sulla condropatia di anca e ginocchio: focus su prevenzione e protesi

Si terrà il prossimo 16 maggio 2025, presso l’Hotel Regina di Alassio, il congresso medico dal titolo "La condropatia di anca e ginocchio: dalla prevenzione alla sostituzione – Un approccio multidisciplinare". L’evento si propone di aggiornare medici e operatori sanitari sulle più moderne strategie di diagnosi, trattamento e riabilitazione delle patologie cartilaginee articolari.

I responsabili scientifici del congresso sono i dottori Luca Cavagnaro, Valentina Providenti ed Emilio Ferrari, specialisti in chirurgia protesica presso l’Ospedale Santa Maria di Misericordia di Albenga. Il programma prevede una serie di interventi che abbracciano tutti gli aspetti della condropatia, dalla prevenzione fino alla sostituzione protesica, passando per le terapie conservative, infiltrative e chirurgiche.

Tra i relatori anche specialisti in anestesia e riabilitazione come la dott.ssa Dolores Pagliara, il dott. Carmelo Lentino e il dott. Giancarlo Bertolotto, per un approccio realmente multidisciplinare che include il percorso ERAS, la gestione del dolore perioperatorio e le tecniche riabilitative postchirurgiche.

L’evento si concluderà con una sessione di discussione e una light dinner, offrendo ai partecipanti un’occasione di aggiornamento scientifico e confronto professionale.