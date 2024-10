A Loano tutto pronto per la convention "Creatività e tecnologia: il futuro dei servizi tecnici con S.G.A."

Mancano ormai pochi giorni all'appuntamento con la prima convention aziendale annuale di S.G.A., azienda nata a Pietra Ligure e impegnata nei servizi tecnici con competenze nei settori della progettazione architettonica e urbanistica, dell’ingegneria strutturale ed energetica. L’evento si terrà venerdì 25 ottobre, dalle ore 16.00, nella suggestiva Sala Portofino di Loano 2 Village.

La convention dal titolo "Creatività e tecnologia: il futuro dei servizi tecnici con S.G.A." sarà inaugurata dall'Amministratore Unico Giuseppe Alessandro Salamone, insieme all’avvocato Sarah Orso e all’architetto Gianmaria Gambetta. A seguire, sarà proprio Gianmaria Gambetta a presentare la struttura e l’evoluzione dell'azienda, illustrandone il team, la composizione delle risorse umane e l'impegno di S.G.A. nel welfare aziendale.

Dopo la presentazione, l’Avv. Sarah Orso prenderà la parola per raccontare la timeline dell'azienda, con particolare attenzione alla formazione del personale e l’adesione all’OICE, associazione che rappresenta le principali società di ingegneria italiane. La sua esposizione culminerà con l'intervento dell'ing. Roberto Vallarino, rappresentante regionale dell'OICE e Amministratore Delegato di ITEC Engineering. Riprendendo il filo del discorso, l’Avv. Orso proseguirà la narrazione della timeline, mostrando l’apertura della nuova sede di Genova e l'espansione in nuovi settori.

Successivamente, interverrà la Dott.ssa Monica Maiurano, Responsabile Amministrativa di S.G.A., per illustrare i dati di bilancio, fornendo un’analisi dettagliata della crescita economica e finanziaria dell'azienda. A seguire, saliranno sul palco l’ing. Gianluigi Spadari, Responsabile del settore Architettura e Ingegneria, l’arch. Marco Gandolfo, Responsabile del presidio locale, e l’ing. Chiara Baraldi, Responsabile del settore Ricerca e Sviluppo. Sarà Marco Gandolfo ad approfondire i tre punti di forza della progettazione S.G.A. e illustrare l’adozione del metodo BIM (Building Information Modeling).

L’ing. Spadari si concentrerà quindi sulla riqualificazione urbana residenziale e turistico-ricettiva, con un video di supporto, mentre l’ing. Baraldi tratterà gli appalti pubblici e l'importanza della buona progettazione e realizzazione, e il tema della riqualificazione energetica. A questo punto, sarà invitato sul palco il dott. Ranieri Villa, Global Investment and Innovation Incentives Leader di STS Deloitte in Italia, per una presentazione sulla transizione 5.0. La convention si concluderà con un intervento del dott. Enrico Anghilante, editore del gruppo More News, pronto a illustrare una nuova importante iniziativa sulla quale l'azienda ha lavorato in questi mesi.

Al termine della convention, moderata dal giornalista di Savonanews Roberto Vassallo, i partecipanti avranno l'opportunità di proseguire il dialogo in maniera informale durante un aperitivo nella Sala Luna Rossa del Loano 2 Village: una occasione perfetta per creare nuovi contatti e consolidare relazioni professionali.