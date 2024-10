Savona, lavori per la nuova segnaletica, in piazza Marconi cambia la viabilità

Il nuovo accesso a piazza Marconi rientra nella rivoluzione della viabilità in base al piano elaborato da Sintagma, per cui é stato scelto lo Scenario 3. Lo Scenario 3 prevede il senso unico su via Famagosta (verso Est) e il doppio senso di marcia su via dei Mille tra via Poggi e via Vegerio con la prosecuzione della restante parte a senso unico tra via Poggi e piazza Diaz.