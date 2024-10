"Fermiamo le guerre, il tempo della pace è ora": dalla Cgil Liguria piena adesione alla giornata di mobilitazione nazionale

Sabato 26 ottobre si terrà la giornata di mobilitazione nazionale per la pace dal titolo “Fermiamo le guerre, il tempo della pace è ora”. In Italia si svolgeranno delle manifestazioni per ribadire lo stop a tutte le guerre in atto nel mondo.

"Lo scenario internazionale rappresenta sempre più la legittimazione della guerra come strumento della politica e a questo si unisce una torsione autoritaria della democrazia in Italia e in Europa. Oggi, più che mai, è fondamentale per la difesa dei diritti, della democrazia e del lavoro fermare le guerre e la corsa al riarmo". Per questi motivi, anche la Cgil Liguria parteciperà convintamente alla giornata di mobilitazione nazionale per la pace. La giornata si svolgerà con manifestazioni in sette città italiane: Bari, Cagliari, Firenze, Milano, Palermo, Roma e Torino.

“Insieme alle altre regioni del nord-ovest, come Cgil parteciperemo alla mobilitazione per far sentire la nostra voce contro tutte le guerre che stanno continuando a mietere vittime, soprattutto tra i civili”, dichiara Maurizio Calà, Segretario Generale Cgil Liguria. “In un mondo segnato da conflitti e guerre, è essenziale promuovere un messaggio di dialogo, comprensione e cooperazione tra i popoli. Le guerre non solo portano distruzione e sofferenza, ma minano anche le basi della società, distruggendo famiglie, culture e speranze”.

In occasione della mobilitazione, le delegazioni della Cgil ligure saranno suddivise in questo modo: Genova e Imperia si uniranno alla manifestazione di Milano, dove l’appuntamento è fissato presso l’Arco della Pace alle 14.30; la delegazione di Savona si dirigerà a Torino, con concentramento in piazza Arbarello alle 14.30; infine, quella della Spezia parteciperà alla manifestazione di Firenze, che vedrà il concentramento in piazza Santa Maria Novella, sempre alle 14.30. Una suddivisione che mira a garantire una presenza significativa delle nostre province in diverse città, creando una rete di solidarietà e impegno per la pace.