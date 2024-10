Murialdo: 100 candeline per Zea Ghisolfo, storica cuoca dell'asilo comunale

Murialdo ha festeggiato con grande gioia e affetto il centesimo compleanno di Zea Ghisolfo, storica cuoca dell’asilo comunale per 20 anni, a partire dal 1968, figura amata e stimata da tutta la comunità. Ieri pomeriggio, per celebrare questo importante traguardo, Zea ha ricevuto la visita del primo cittadino Michele Franco e della vice sindaco Adriana Carretto, che le hanno portato i calorosi auguri di tutta la cittadinanza e un mazzo di fiori.

Un momento particolarmente emozionante è stato il rincontro tra Zea e il sindaco Franco, che ha condiviso un aneddoto personale legato al loro passato comune: "A distanza di 50 anni dal nostro primo incontro, ci siamo riabbracciati io 53enne e lei 100enne. Zea è stata la cuoca dell’asilo comunale che ho frequentato", ha ricordato il sindaco.

Zea Ghisolfo è stata una figura centrale non solo per i bambini dell’asilo, ma per tutta la comunità. La sua cucina era rinomata per la qualità e il calore con cui preparava i pasti, ma era la sua disponibilità e la sua allegria a renderla davvero speciale. Sempre pronta a offrire una mano, una battuta o un sorriso, Zea è stata un pilastro della vita quotidiana di Murialdo.

"Il periodo più bello della sua vita lo ricorda ancora come quello lavorativo. Dice che lavorare l'ha ringiovanita e parla con nostalgia del contatto con i bambini e del buon rapporto con gli insegnanti", ha raccontato il sindaco Franco.

Durante la celebrazione, Zea ha mostrato una lucidità sorprendente, raccontando aneddoti della sua gioventù e condividendo con i presenti, tra cui i suoi figli Gigliola, Claudia, Carlo e Giorgio, vecchie fotografie di famiglia. Tra i ricordi, molti momenti sono stati rivissuti con un sorriso, dimostrando lo spirito vivace e affettuoso che ha sempre caratterizzato la sua vita.

Il sindaco Franco ha concluso la giornata con un messaggio toccante: "Tantissimi auguri a nonna Zea, una donna straordinaria che ha lasciato un segno indelebile nelle vite di tante generazioni. Murialdo è orgoglioso di festeggiare con lei questo traguardo speciale".