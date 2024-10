Spotorno, incendio in un cantiere di via Verdi: intervento dei Vigili del Fuoco

Fiamme in un cantiere di ristrutturazione a Spotorno, questa mattina. L’incendio è divampato in via Giuseppe Verdi, angolo via Magiarda.

A prendere fuoco è stato principalmente materiale da costruzione, tra cui legno, che ha generato una densa colonna di fumo visibile nella zona. Fortunatamente, la situazione è sotto controllo e non si registrano danni gravi.

Sul posto sono intervenute tre squadre dei Vigili del Fuoco provenienti dalla sede centrale di Savona: la prima partenza, l'11º rincalzo con autobotte acqua e il 12º rincalzo con autoprotezione aria, dotato di attrezzature USAR per creare accesso a un vano interrato. Presenti anche gli agenti della Polizia Locale di Spotorno.