Branca (Avs): “Investire nella scuola significa investire nel nostro futuro”

Edifici scolastici vetusti e da ristrutturare, finanziamento di corsi che rispondano alle esigenze del mondo del lavoro del territorio. Il tema continua ad essere un tema delicato e molto sentito nella nostra regione.

Nel savonese, in particolare, è stato vissuto come un'ingiustizia l'accorpamento di due istituti fatto dalla Regione senza ascoltare il parere del territorio. “La Regione ha un ruolo fondamentale nell'affermare il diritto allo studio previsto dalla nostra Carta Costituzionale – afferma Maria Gabriella Branca – e siamo in argomento sia per quel che riguarda il tema dell'accorpamento che è stato fatto e stanno facendo molti istituti, perché si penalizza la qualità dell'offerta e questo non va assolutamente bene”.

Il “matching” ovvero l'incontro tra richiesta del mondo del lavoro e scuola in grado di preparare giovani con le competenze che possano soddisfare la domanda è un altro tema affrontato dalla candidata di Avs.

“Per ciò che riguarda la formazione – prosegue Branca - abbiamo assoluta necessità di avere e di finanziare dei corsi che siano idonei e conformi a quelle che sono le esigenze del mondo del lavoro”.

Sull'edilizia scolastica c'è la necessità di un intervento importante, considerando soprattutto la percentuale di edifici di vecchia costruzione e bisognosi di restyling.

“L'edilizia scolastica un problema veramente rilevante – conclude Branca – perché il 31% degli edifici scolastici della nostra regione sono privi addirittura della agibilità. E' necessario investire nella scuola perché significa investire nel nostro futuro”.