Regionali, l'appello al voto di Lorenza Rinaldi (Vince Liguria) per Bucci presidente (VIDEO)

"Alle prossime elezioni regionali, il 27 e 28 ottobre, ho deciso di candidarmi, dopo averci riflettuto a lungo. Il mio obiettivo è portare la voce della nostra Val Bormida, il luogo in cui sono nata, dove vivo e lavoro, direttamente in Regione". Con queste parole, Lorenza Rinaldi, candidata al Consiglio Regionale nella lista "Vince Liguria - Bucci Presidente", fa il suo appello al voto.

"Siamo una comunità che affronta diverse criticità e, pur non potendo promettere soluzioni immediate e definitive, posso garantire che metterò tutto il mio impegno, la mia esperienza e la mia determinazione per cercare di risolverle o, almeno, trovare soluzioni concrete. Credo fermamente che ogni problema abbia una soluzione: l'importante è impegnarsi a fondo per trovarla".

"Per questo chiedo agli elettori di supportarmi in queste elezioni facendo tre cose durante il fine settimana del 27 e 28 ottobre. Prima di tutto, andate a votare: il voto, oltre a essere un dovere, è un diritto che i nostri genitori e i nostri nonni hanno conquistato con fatica. In secondo luogo, vi chiedo di votare per la lista arancione "Vince Liguria", con candidato presidente Marco Bucci, una persona che stimo profondamente e sono certa saprà mettere a disposizione di tutti noi la sua capacità, esperienza e onestà come futuro presidente della Regione. Infine, vi chiedo di esprimere la vostra preferenza per me, Rinaldi. Farò davvero del mio meglio per portare la mia voce e quella della nostra comunità in Regione", conclude la Rinaldi.