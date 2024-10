Sicurezza urbana al centro: Rocco Invernizzi (FdI) presenta le proposte per città più sicure e vivibili in Liguria

"Più telecamere, sistemi di illuminazione adeguati, approccio più snello alle nuove tecnologie per rendere le nostre città più sicure, sia nei centri storici che nelle periferie, e nuove forme di misure preventive". Per Rocco Invernizzi, candidato consigliere in Regione per Fratelli d’Italia, la sicurezza urbana è al primo posto, insieme a infrastrutture, sanità e turismo, per una regione che ha forti ambizioni di crescita e sviluppo.

"Città più sicure attirano turismo, risultano più vivibili e fanno sentire le persone più protette – dice Invernizzi –. Per farlo, il candidato presidente Marco Bucci ha già sottoscritto un suo personale impegno, che condivido appieno, per una sicurezza integrata, con incentivi per i Comuni all’installazione di telecamere di sorveglianza, di sistemi di illuminazione migliori, di incentivi all'acquisto di dotazioni individuali e di nuove tecnologie per la polizia locale. Quando parliamo di sicurezza urbana facciamo riferimento alla capacità di prevenire e affrontare un insieme di eventi diversi che coinvolgono la sicurezza di infrastrutture, beni e persone".

"Si tratta di un aspetto molto sentito dai cittadini, soprattutto per quanto riguarda i fenomeni di criminalità comune. Porterò in Regione proposte e idee condivise con associazioni di categoria e forze dell’ordine, perché la percezione di sicurezza – afferma Invernizzi – influenza anche lo sviluppo e la vivibilità della città. Perché se un quartiere è visto come non sicuro, i cittadini tendono ad abbandonarlo, facendone a quel punto davvero terreno fertile anche per la criminalità. È quindi necessario avere un approccio strategico sugli interventi da compiere legati alla sicurezza urbana, definendo con chiarezza obiettivi, strumenti e azioni. Dovremo percorrere due direzioni precise: controllo e vigilanza del territorio da una parte e prevenzione dall’altra".

"Sono fermamente convinto che investire anche su azioni concrete, capaci di intervenire sulla relazione, attraverso l’ascolto e la mediazione, possa incidere in modo positivo sul tessuto sociale. A tutto questo va associato lo sviluppo di politiche integrate. Con il concorso di attori istituzionali, ma non solo (imprese, università, centri di ricerca), sarà fondamentale studiare iniziative che includano, ad esempio, progetti per il decoro urbano e la riqualificazione di quartieri degradati, l'inserimento e l'integrazione nel tessuto sociale per promuovere una cultura del dialogo e della legalità con politiche giovanili di animazione, aggregazione, formazione e prevenzione della devianza".

"Nel programma del candidato Presidente Bucci troviamo inoltre il potenziamento della rete di protezione e dei consultori contro la violenza sulle donne, promuovendo iniziative di sensibilizzazione presso le scuole. Da potenziare sono anche le strutture territoriali negli ambiti assistenziali socio-sanitari per promuovere stili di vita salutari, che includano alimentazione, attività fisica e contrasto all'abuso di alcool, fumo, droghe e altre dipendenze". È fondamentale diffondere tra i giovani la cultura della salute e della sicurezza nei luoghi di svago e divertimento, con particolare riguardo all'educazione alla sicurezza stradale.

Lo stesso Invernizzi ricorda che "spetta alle autorità e ai cittadini decidere come affrontare le sfide attuali e trasformarle in opportunità. Insieme, creiamo il futuro urbano e i modi in cui utilizziamo e organizziamo (e proteggiamo) i nostri spazi pubblici; facciamolo insieme per la Liguria".