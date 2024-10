Allerta arancione e frana ad Ellera, 4 famiglie di località Olmo non potranno rimanere in casa

Non potranno restare nelle loro abitazioni le 4 famiglie che vivono in località Olmo ad Ellera nei pressi della frana che si è verificata la settimana scorsa.

Il sindaco Maurizio Garbarini per motivi di sicurezza ha deciso di firmare così un'ordinanza di(come avviene in ogni occasione per gli abitanti due civici di via Montenotte in località Chiappe) considerata l'allerta meteo arancione disponendo nuovamente, come già avvenuto il giorno successivo il doppio crollo di due porzioni della cava, l'evacuazione delle vicine abitazioni.