Invernizzi (FdI): "Prospettive di sviluppo strategico per l’aeroporto di Villanova d’Albenga"

Il candidato al Consiglio Regionale della Liguria, Rocco Invernizzi, ha incontrato il dott. Giacomo Ghirelli, Presidente di Riviera Airport S.p.A., per discutere le future strategie di sviluppo dell’aeroporto di Villanova d’Albenga, una risorsa con grande potenziale che può diventare un'infrastruttura chiave nel settore turistico e aeronautico del territorio ligure. Per far decollare pienamente il potenziale dello scalo, sarà necessario affrontare alcune sfide infrastrutturali, legate principalmente ai parcheggi, alla realizzazione di nuovi hangar con demolizione delle attuali strutture fatiscenti e all’allungamento della pista di volo ai fini della sicurezza.

“Rispetto ai nostri principali competitor, l’aeroporto di Villanova d’Albenga ha il grande vantaggio di essere lontano dal mare, un fattore importante per la manutenzione degli aeromobili, non soggetti quindi alle corrosioni causate dalla salsedine”, ha spiegato Ghirelli. Un altro pilastro del piano di sviluppo riguarda la creazione di un centro MRO (Maintenance, Repair, and Overhaul) per la manutenzione degli aerei, una risorsa rara in Italia e nel Sud Europa, rafforzando magari anche i rapporti con Piaggio Aerospace.

Un altro aspetto discusso è la necessità di integrare l'aeroporto con le nuove strutture turistiche della zona. “L’aeroporto di Villanova deve diventare un luogo attraente, un punto di riferimento per il turismo,” ha sottolineato Invernizzi, aggiungendo che sarà fondamentale creare sinergie a livello regionale con gli hotel di fascia alta presenti in Liguria, per offrire servizi di qualità e attrarre i turisti, soprattutto dal Nord Europa, già affascinati dalle bellezze naturali e culturali della regione.

Un tema delicato che è emerso riguarda la gestione operativa dell’aeroporto. L’incontro ha anche fatto emergere la necessità di migliorare l’area della protezione civile, e “un intervento in tal senso potrebbe portare benefici anche a livello regionale, rendendo l’aeroporto un'infrastruttura strategica più ordinata ed efficiente”.

Infine, Rocco Invernizzi ha apprezzato gli sforzi del dott. Ghirelli per ripristinare un rapporto positivo con l’Aeroclub locale: “L’Aeroclub è un’istituzione importante e la società di gestione aeroportuale è convinta che sia fondamentale la prosecuzione di un rapporto collaborativo”.

Invernizzi ha infine ribadito: “Non appena inizieranno i lavori di potenziamento dell’aeroporto, la Regione Liguria dovrà essere pronta a supportare lo sviluppo con politiche mirate a migliorare i collegamenti e i servizi, integrando l'aeroporto nel piano regionale di turismo circolare e promuovendo nuove opportunità di crescita economica per l'intero territorio”.

"Il futuro dell’aeroporto di Villanova d’Albenga è un'opportunità per tutta la Liguria e noi dobbiamo essere pronti a sostenerla con decisione e visione”, ha concluso Invernizzi.