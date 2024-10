Il professor Gino Rapa apre un nuovo capitolo letterario: il 10 novembre il debutto di Fabulé

Dopo il successo della trilogia "Testa di Rapa", "Cime di Rapa" e "Cuore di Rapa", il “vecchio professore di latino e greco” Gino Rapa chiude con le rape e presenta il 10 novembre il suo nuovo libro, Fabulé – Favole antiche per lettori moderni. L’opera reinterpreta favole di Esopo e altri autori in chiave contemporanea, portando al centro animali simbolici, come lupi avidi, volpi astute, agnelli ingenui e pavoni vanitosi, per rivelare verità senza tempo in una società che, oggi come allora, rispecchia queste caratteristiche. Un libro accessibile a tutti, da zero a cento anni, su tre livelli di lettura: "I bambini vedono le favole - spiega Rapa -, i ragazzi traggono insegnamenti e gli adulti possono riflettere".

La genesi del libro, racconta l’autore, è nata dalla collaborazione con gli studenti del Liceo Artistico Giordano Bruno di Albenga, che hanno realizzato le illustrazioni sotto la guida dei docenti Barbara Pirotto e Lorenzo Rossi. “Non avevo intenzione di pubblicare un nuovo libro così presto, ma l'entusiasmo dei ragazzi mi ha contagiato,” racconta Rapa. “Quando ho accennato loro che il progetto avrebbe visto la luce solo a fine 2025, ho letto delusione nei loro occhi. Non si devono deludere i ragazzi, così il nuovo libro edito da Edizioni del Delfino Moro, arricchito dai loro disegni, è pronto a uscire a breve”.

Per il lancio, Rapa annuncia “un evento spettacolare” al Teatro Ambra di Albenga con gli alunni del Liceo Artistico, che unirà musica, teatro e altri interventi, promettendo una vera e propria festa il 10 novembre.

La prefazione del libro è firmata dallo stilista e imprenditore Brunello Cucinelli, grande amico dei Fieui di caruggi e Premio Fionda di Legno. Come per gli altri libri del professor Rapa, parte dei proventi delle vendite andranno a sostegno del Reparto di Terapia Intensiva Neonatale dell’Ospedale Pediatrico Gaslini di Genova.