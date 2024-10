Lions Club Savona Torretta: Roberto Fresia alla 52a Sessione Plenaria del Comitato sulla Sicurezza Alimentare nel Mondo (CFS)

Durante l’evento collaterale “Il costo dell'inazione umanitaria”, Roberto Fresia ha presentato il progetto di fornitura di pasti scolastici in Uganda, sostenuto da LCIF in collaborazione con WFP USA, un impegno concreto da 1 milione di dollari da parte dei Lions italiani, che si inserisce in un programma globale di 4 milioni di dollari per garantire l'accesso ai pasti scolastici in Uganda, Ecuador, Nepal e Sri Lanka. In Uganda, questo progetto già avviato fornirà pasti a 20.000 bambini in 315 scuole della regione di Karamoja.