Asl2 di Savona e Asl1 di Cuneo, un accordo per l'assistenza pediatrica e medica a Caprauna, Alto e Massimino

Le due Asl di Cuneo e Savona uniscono le forse per garantire l'assistenza pediatrica e dei medici di famiglia in tre piccoli comuni, due in Piemonte e uno in Liguria.

Il protocollo che sarà firmato tra le due Aziende sanitarie è l'integrazione di un precedente accordo con il quale si impegnavano a garantire reciprocamente prestazioni sanitarie di assistenza primaria.

Lo scorso anno l'Asl CN1 ha chiesto a quella savonese di estendere la convenzione a favore dei cittadini residenti nei comuni di Alto e Caprauna (provincia di Cuneo) e per gli abitanti del comune di Massimino in provincia di Savona, anche per l’assistenza pediatrica in favore dei cittadini residenti nel territorio piemontese, come proposto da Asl2.

In quell'occasione, dopo una ricognizione, l'Asl2 aveva però verificato che non sussistessero le condizioni riguardanti la disponibilità di personale medico per soddisfare la richiesta dell'Asl CN1.

La situazione è cambiata nei mesi scorsi quando, dopo aver avuto la copertura degli ambiti territoriali carenti con alcuni professionisti che si sono resi disponibili per le attività richieste e si è arrivati alla definizione dell'addendum al precedente accordo.

L'addendum prevede in favore della popolazione dei Comuni di Alto e Caprauna (Cuneo), ricompresi nel territorio di Asl CN1-Regione Piemonte, il servizio di assistenza primaria e di assistenza pediatrica mediante i medici di medicina generale ed i pediatri di libera scelta convenzionati con Asl2.

In favore della popolazione del Comune di Massimino (Savona), ricompreso nel territorio di Asl2 - Regione Liguria -, prevede invece il servizio di assistenza primaria a ciclo di scelta mediante i medici di Medicina Generale convenzionati con Asl CN1.