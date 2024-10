Kasami-gol e la Sampdoria va: Mantova ko al Ferraris

È di Pajtim Kasami il gol che decide Sampdoria-Mantova. A Marassi i blucerchiati tornano a vincere davanti al pubblico amico e danno continuità al successo di Cesena spuntandola al termine di un match equilibrato contro una compagine gagliarda e per nulla intimorita dalla trasferta genovese.

Se in casa Samp, oltre al gol vittoria, si possono contare un palo di Romagnoli e alcune chances capitate a Venuti e Tutino, i virgiliani possono recriminare per la buonissima prestazione del portiere blucerchiato Vismara e per un gol annullato nel finale proprio per una carica ai danni del numero uno di casa.

La squadra di Sottil, in classifica salita in zona playoff, tornerà in campo ora mercoledì prossimo in casa del Cittadella.

LA PARTITA

Primo tempo vibrante al "Ferraris". La Samp parte forte con Kasami che scalda i guanti del portiere ospite Festa con un diagonale insidioso. La risposta del Mantova non si fa attendere e al 7' arriva il primo tentativo ospite: un tiro da fuori di Burrai deviato in angolo da Vismara.

Al 13' ancora una chance per la Sampdoria con Benedetti, servito da Coda, che però centra la porta. Al 17' occasionissima blucerchiata su calcio d’angolo: Romagnoli si trova nell’area piccola e colpisce di testa, ma la palla si infrange sul palo. La squadra di Sottil continua a spingere e al 23' un altro colpo di testa di Venuti termina sul fondo di poco. Al 29' nuovo tentativo del giocatore ex Fiorentina e Lecce: conclusione da fuori parata senza problemi da Festa.

Sul finire del primo tempo, il Mantova si fa vedere in attacco: al 31' un contropiede orchestrato da Ruocco si conclude con un tiro-cross smanacciato in angolo dal portiere di casa. La replica doriana è opera di Tutino, ma la conclusione dell’attaccante viene respinta da un ottimo Festa. Al 43' Mantova pericoloso con Burrai, il suo colpo di testa è bloccato da Vismara. Negli ultimi minuti è ancora il portiere doriano a salvare il risultato su una girata ravvicinata di Bragantini.

La ripresa si apre con il Mantova che sfiora il gol, ma il ligure (di Finale) Debenedetti non riesce a sorprendere Vismara. Al 16' il momento che decide la partita: Coda e Tutino orchestrano una manovra offensiva, liberando Kasami, che dal limite dell'area lascia partire un tiro potente e preciso. È 1-0 per la Sampdoria. Pochi minuti dopo, al 20’, Coda sfiora il raddoppio con un tiro al volo respinto in angolo dal portiere avversario Festa. La Samp non demorde: al 27' Ioannou si lancia sulla sinistra concludendo però in maniera imprecisa.

Fuori Kasami, dentro Bellemo: l'ex giocatore del Como ci prova subito al 32’, ma senza trovare la porta. Al 34’ è ancora Coda a rendersi pericoloso, trovandosi libero in area su un cross di Depaoli dalla destra, ma Festa blocca facilmente.