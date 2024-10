Meteo, alta pressione e tempo stabile per tutta la settimana

Da oggi inizia un periodo decisamente più stabile e caratterizzato dalla presenza quasi costante di un'area anticiclonica, che durerà per tutta la settimana. Temperature sopra la media, nebbie in pianura e sole in montagna saranno i protagonisti principali.

Al Nord Ovest quindi avremo questa situazione

Da oggi lunedì 28 a giovedì 31 ottobre

Il cielo si presenterà per la maggior parte del tempo soleggiato o con velature sopratutto in montagna. In pianura l'aria stabile potrà generare nebbie anche estese nelle zone più orientali al mattino, che potrebbero estendersi anche a ovest e rendersi persistenti col passare dei giorni.

Temperature oltre la media del periodo soprattutto in montagna. In pianura le massime saranno comprese tra 20 e 22°C, mentre le minime viaggeranno generalmente tra 12 e 16°C. In caso di rasserenamenti notturni localmente potranno scendere sotto i 10°C.

Venti generalmente assenti o deboli variabili, con qualche raffica settentrionale solo sulla Liguria centrale.

Da venerdì 1 novembre

La tendenza per il fine settimana dei Santi sembra ricalcare l'andamento della settimana, per cui ci attendiamo ancora bel tempo e sole.

