Alluvione, il Comune di Cairo invita cittadini e imprese a documentare i danni subiti

Il comune di Cairo Montenotte si sta tempestivamente attivando presso gli enti preposti al fine del riconoscimento dello stato di calamità naturale per l’evento alluvionale del 26 e 27 ottobre.

"Invitiamo la cittadinanza, le imprese e tutti coloro che hanno subito danni di voler documentare gli stessi – con documentazione fotografica, eventuali ricevute e attestazioni di pagamenti per interventi, se già eseguiti – e attendere le successive comunicazioni da parte del comune", spiegano dal comune.

"Sarà nostra cura, infatti, fornire puntuali indicazioni per le segnalazioni e le richieste di risarcimento danni non appena disponibili. Ringraziamo per la comprensione e la collaborazione, e si prega di voler contattare il centralino del comune solo nel caso di effettive urgenze", concludono dal comune cairese.