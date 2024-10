Bucci presidente della Regione, Salvini: "I liguri non sono fessi... hanno scelto"

"E' una bella serata, per il governo non cambia nulla, continuiamo a lavorare e andiamo avanti. I liguri hanno scelto e hanno scelto bene. Lo speravo, ma era difficile: fra arresti e una campagna giudiziaria politica e mediatica devastante... Però il lavoro paga, e questo non solo in politica, è la vita". Lo ha detto Matteo Salvini a Retequattro commentando la vittoria di Marco Bucci in Liguria.

"Qualcuno ha provato a trasformare il voto in Liguria in un attacco al governo ma è andata male... Non è un voto nazionale ma regionale", ha commentato ancora il leader del Carroccio.

"Sicuramente a sinistra qualcuno si aspettava qualcosa di diverso", ma "nonostante le inchieste, i liguri non sono fessi" e "hanno scelto".

"Questo risultato è anche figlio del buon governo del centrodestra e di Giovanni Toti", ha aggiunto il leader della Lega.