Elezioni regionali: a un terzo dello scrutinio, nel Savonese Bucci stacca Orlando di sei punti

Prosegue con un acceso testa a testa lo scrutinio delle elezioni regionali in Liguria tra Marco Bucci, candidato del centrodestra, e Andrea Orlando, candidato sostenuto dal "campo largo" del centrosinistra. Con circa un terzo delle sezioni scrutinate (607 su 1.785), i dati del portale Eligendo del Viminale mostrano Orlando in lieve vantaggio con il 48,25% dei voti, pari a 83.967 preferenze, mentre Bucci lo segue da vicino con il 47,83% e 83.249 voti.

Con 116 sezioni scrutinate su 308 nella provincia di Savona, Marco Bucci mantiene il vantaggio su Andrea Orlando con una leggera flessione nel distacco percentuale rispetto ai primi risultati. Bucci ha raccolto 16.658 voti, pari al 51,01%, mentre Orlando segue con 14.682 voti al 44,96%. La differenza tra i due principali contendenti si attesta a poco più di sei punti percentuali.

Quanto agli altri candidati, si attestano sotto l'1% ad un terzo di schede scrutinate. Francesco Toscano raccoglie 355 voti pari all'1,09%, sostenuto da "Democrazia Sovrana Popolare". Nicola Morra, con 228 voti (0,70%), rappresenta "Uniti per la Costituzione", mentre Nicola Rollando si attesta a 210 voti (0,64%), presentandosi con "Per l'Alternativa – Potere al Popolo! – PCI – Rifondazione Partito Comunista Sinistra Europea."

Marco Giuseppe Ferrando raccoglie 178 voti (0,55%) per il "Partito Comunista dei Lavoratori," seguito da Alessandro Rosson con 159 voti (0,49%) in rappresentanza di "Indipendenza! Alemanno per Rosson." Davide Felice, della lista "Forza del Popolo," ottiene 130 voti (0,40%), mentre Maria Antonietta Cella, unica candidata senza liste collegate, registra 56 voti (0,17%).