Nuova viabilità a Savona, Orsi: "Disatteso l'impegno della giunta di dare una risposta sul referendum"

“Apprendiamo che domani saranno avviati i lavori per il doppio senso di marcia in via dei mille senza che naturalmente il progetto sia stato presentato e discusso in Consiglio comunale Ma soprattutto senza che sia stata data risposta alla richiesta di indire il referendum (impegno che l’assessore si era formalmente preso in consiglio comunale) e senza che sia stata data risposta formale, ai sensi dello statuto, alla petizione con quasi 3300 firme raccolte in meno di un mese”.

Fabio Orsi, uno dei consiglieri di opposizione che aveva lanciato la petizione per indire il referendum cittadino sulla pedonalizzazione di Corso Italia, e relative modifiche alla viabilità, interviene dopo la notizia dell'avvio dei lavori per fare la nuova segnaletica stradale per l'istituzione del doppio senso in un tratto di via Dei Mille.

“Il solito atteggiamento del 'so tutto io', la solita presunzione e incapacità di riconoscere l’errore – dichiara Orsi - che porterà ulteriore dispendio di risorse pubbliche e di disagio per i savonesi che ormai hanno imparato a conoscerli”.

“Ogni giorno che passa – conclude - una dimostrazione di come questo modo di governare sia la cosa più lontana da quello che dicono di essere. Ormai sono Un ‘amministrazione che governa contro la città e senza ascoltarla. Ne vedremo gli effetti ma noi non ci arrendiamo”.