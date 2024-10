Regionali, Sara Foscolo (Lega) eletta consigliere con 2.187 preferenze: "Il mio impegno per tutta la provincia"

È un sorriso smagliante quello di Sara Foscolo. Con 2.187 l'esponente della Lega ha conquistato un posto in Consiglio regionale, unica del suo partito nel savonese, un risultato per nulla scontato alla vigilia della tornata elettorale:

"Sicuramente è una bellissima soddisfazione perché comunque sono 2187 preferenze distribuite su tutta la provincia - il commento della neo consigliere regionale - Chiaramente la maggior parte dove son più conosciuta, il mio territorio: Pietra Ligure, l'entroterra della Val Maremola, Borgio Verezzi, Loano, Finale, Borghetto e soprattutto Massimino (lì è consigliere comunale ndr). Ma anche tante distribuite nel resto della della provincia, anche in Val Bormida, anche in posti dove magari hanno premiato il modo in cui io mi sono proposta. Io ho proposto me stessa e quello che voglio fare, l'impegno che ci metterò sicuramente per tutta la provincia, anche per l'entroterra, anche per la Val Bormida, e questo sicuramente ha premiato".

Una affermazione importante anche nell'ambito di una Lega che aveva messo tante forze in campo. A tal proposito, la Foscolo ha dedicato un pensiero a Giancarlo Canepa:"Abbiamo marciato quasi tutta la campagna elettorale insieme e ci siamo proposti insieme - ha confidato - per me è stato anche un grande supporto quello di Giancarlo Canepa, anche moralmente perché c'è anche un rapporto di amicizia che sicuramente ha giocato a farci forza a vicenda, andare insieme a proporci insieme in questa avventura e infatti Giancarlo ha fatto il secondo. Eravamo comunque una squadra di amministratori: tutti i candidati si sono dati da fare, questo ha contribuito anche al risultato della Lega perché se non ci fosse stato un risultato della Lega sicuramente anche le mie 2187 preferenze non sarebbero bastate".

"Una piccola rivincita personale dopo un periodo non brillantissimo? No, in politica ci sta il momento in cui si hanno più consensi e il momento in cui si hanno meno consensi - ha continuato l'esponente leghista - L'importante è non demordere e impegnarsi lo stesso e questa è la dimostrazione che prima o poi i risultati arrivano".

La vittoria del centrodestra in Liguria passa tanto dal savonese dove secondo le previsioni della vigilia sarebbe dovuta arrivare una sconfitta: "Meno male che Savona. e anche Imperia hanno dato un grosso contributo alla vittoria di Marco Bucci - ha commentato la Foscolo - La mia paura era ad esempio che il problema sulla sanità potesse essere incisivo, invece credo che Marco Bucci abbia guadagnato la fiducia anche degli elettori di questa parte di di territorio dove sia il problema sanità che quello del rigassificatore sicuramente si sono fatti sentire in questa campagna elettorale. Marco Bucci si è dimostrato essere la persona giusta al posto giusto".

"Dove inizierà a lavorare Sara Foscolo da consigliere regionale? Beh resterò a lavorare in provincia di Savona" la chiosa della neo eletta in Regione.