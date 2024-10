Allagamenti dalla stazione di Celle, sopralluogo nel Santa Brigida: "Presenti nel rio alcuni detriti, puliremo" (FOTO)

Il Rio Santa Brigida a Celle era fuori uscito sull'Aurelia lo scorso sabato allagando, come spesso accade quando le precipitazioni sono particolarmente intense, il centro storico di via Aicardi.

La tubazione che passa sotto la statale in quel punto è decisamente più stretta e per quello quando le piogge sono incessanti si viene a creare una sorta di "tappo" che fa uscire l'acqua.

Per quello è previsto da anni un intervento per risolvere la criticità. Lo stop poi legato al contenzioso tra Anas e i proprietari delle case sovrastanti che avevano subito dei cedimenti ha di fatto stoppato l'iter così come le continue precipitazioni che si sono succedute. È previsto un vertice del Comune con l'ente stradale nelle prossime settimane per dar vita ad un cronoprogramma di intervento con la conclusione del posizionamento degli scatolari.