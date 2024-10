Albissola festeggia Halloween con il "passaggio delle streghe"

Giovedì 31 ottobre, Albissola Marina si trasformerà in un palcoscenico incantato per l’evento "Passaggio di Streghe", un’iniziativa pensata per destagionalizzare gli eventi e sostenere i commercianti della nostra Albissola Marina.

"Pur non essendo una nostra tradizione, abbiamo voluto celebrare una parte della nostra storia: il “Passaggio di streghe” tra Albissola e Triora, raccontato in un libro del territorio", commenta la consigliera delegata al commercio, Lara Dellepiane.

"L’evento coinvolgerà tutti gli abitanti di Albissola Marina, perché siamo convinti che l’unione faccia la forza. Le scuole materne del territorio hanno già dato il loro contributo, abbellendo il centro storico con disegni creati dai bambini. Inoltre, le volontarie locali hanno realizzato maschere da donare durante la serata, rendendo l’atmosfera ancora più magica. In questo modo anche chi non arriverà con il proprio costume di Halloween, potrà integrarsi nella festa".

"I commercianti locali, inclusi i nostri artisti ceramisti, si sono uniti all’iniziativa, creando oggettistica a tema e allestimenti per le vetrine e per le strade del nostro borgo. Un’altra bellissima iniziativa che fa parte del progetto è dedicata agli animali. Tutto il materiale che servirà ad allestire il centro storico (zucche, balle di fieno ecc…) al termine della manifestazione verrà donato al 'Rifugio per gli Animali'".

"I ristoratori prepareranno piatti unici e street food ispirati alla serata di Halloween, mentre i bar proporranno aperitivi in maschera, accompagnati da musica dal vivo. La nostra scuola di danza Asd Passodanza, parteciperà con una coreografia itinerante e misteriosa, esibendo costumi mozzafiato che incanteranno tutti i presenti. Inoltre, nella suggestiva location di Pozzo Garitta sarà ospitato un live painting dove una strega racconterà il "Passaggio di Streghe", in un’atmosfera di magia e mistero".

"Con l'organizzazione di questa festa l'amministrazione comunale ha inteso costruire un'occasione ulteriore per far vivere le ns strade e per creare un senso di comunità e per far sì che tutti i ns negozi siano luoghi di incontro, socialità e divertimento. E' infatti ns intenzione come amministrazione civica puntare molto sulla collaborazione delle realtà del commercio presenti sul ns territorio , garantendo loro la stessa attenzione in tutte le aree della città. Invitiamo i cittadini a partecipare a questa straordinaria serata che celebra la comunità. Il “Passaggio di Streghe” è l’occasione perfetta per riunirci, divertirci e sostenere i nostri commercianti. Il lavoro di squadra divide i compiti e moltiplica il successo", conclude.