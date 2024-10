Elezioni regionali, Giovani Democratici di Savona: "Congratulazioni ad Aurora Lessi per l’eccellente risultato ottenuto"

"I Giovani Democratici di Savona esprimono le loro più sentite congratulazioni ad Aurora Lessi per l’eccellente risultato ottenuto alle elezioni regionali, con 2.366 preferenze raccolte in tutta la provincia di Savona e con 1.076 voti nella città di Savona. Ricordiamoci che alle scorse amministrative come candidati GD abbiamo preso in totale 500 preferenze, adesso il risultato è più che raddoppiato. Aurora ha dimostrato come il suo impegno, la sua passione e la sua dedizione verso il nostro territorio siano riconosciuti e apprezzati dalla comunità". Così, attraverso una nota, i Giovani Democratici di Savona.