Un'infermiera del San Paolo con Emergency in Sierra Leone dove c'è un ospedale che ricorda De Andrè

Un Paese che si sta ancora riprendendo dalla guerra civile, durata 11 anni e dove le cure non sono accessibili a tutti.

In Sierra Leone è arrivata Emergency, oltre 20 anni fa, che lavora tramite medici e infermieri locali e personale volontario. Una è un'infermiera del Pronto soccorso del San Paolo di Savona, Camilla Guglielmelli, che fino ad aprile si occuperà dei pazienti della Sierra Leone come volontaria.

Emergency è presente in Sierra Leone dal 2001 con un centro chirurgico , ospedale di riferimento della Sierra Leone per la chirurgia e la traumatologie. Nel 2020 si è affiancato anche un centro pediatrico per le cure dei bambini sotto ai 14 anni.