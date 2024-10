"Creatività e tecnologia: il futuro dei servizi tecnici con S.G.A.": oltre 200 persone alla convention dell'azienda di ingegneria e architettura

Oltre 200 persone hanno preso parte lo scorso 25 ottobre alla prima convention aziendale di S.G.A., l'azienda nata a Pietra Ligure e impegnata nei servizi tecnici con competenze nei settori della progettazione architettonica e urbanistica, dell’ingegneria strutturale ed energetica.

Nella suggestiva Sala Portofino di Loano 2 Village, la convention dal titolo "Creatività e tecnologia: il futuro dei servizi tecnici con S.G.A." si è aperta con il saluto dell'Amministratore Unico Giuseppe Alessandro Salamone, insieme all’avvocato Sarah Orso e all’architetto Gianmaria Gambetta.

"Per noi è stato un momento importante, perché abbiamo avuto la possibilità di condividere con tutti coloro che ci seguono e con tutti coloro che ancora non ci seguivano un percorso che è iniziato circa otto anni fa e che ci ha dato tante soddisfazioni - ha spiegato Salamone - non è stato solo un momento per parlare di passato, ma è stato soprattutto un momento per parlare di futuro: per parlare di obiettivi e di traguardi e di tutte quelle che saranno le linee di business di S.G.A messe a disposizione dei clienti".

Un'introduzione quella dell'amministratore unico alla quale ha fatto seguito la presentazione, a cura dell'architetto Gambetta, della struttura e dell’evoluzione dell'azienda: sono stati illustrati il team, la composizione delle risorse umane e l'impegno di S.G.A. nel welfare aziendale.

È stata poi l’avvocato Orso a raccontare la timeline dell'azienda, con particolare attenzione alla formazione del personale e l’adesione all’OICE, associazione che rappresenta le principali società di ingegneria e architettura italiane. Per l'occasione è intervenuto l'ingegner Roberto Vallarino, rappresentante regionale dell'OICE Liguria e Amministratore Delegato di ITEC Engineering. Sempre l'avvocato Orso ha poi evidenziato l’importanza della sede di Genova per l'espansione dell'azienda con i nuovi settori.

I dati di bilancio e un’analisi dettagliata della crescita economica e finanziaria dell'azienda sono stati invece oggetto dell'intervento da parte della Responsabile Amministrativa di S.G.A., la dottoressa Monica Maiurano. Spazio poi ai tecnici con l’architetto Marco Gandolfo, Responsabile del presidio locale, che ha svelato i tre punti di forza della progettazione S.G.A. illustrando l’adozione del metodo BIM (Building Information Modeling); l’ingegner Gianluigi Spadari, Responsabile del settore Architettura e Ingegneria, ha illustrato l'impegno sulla riqualificazione urbana residenziale e turistico-ricettiva; l’ingegner Chiara Baraldi, Responsabile del settore Ricerca e Sviluppo, ha invece focalizzato l'attenzione sugli appalti pubblici e l'importanza della buona progettazione e realizzazione, concentrandosi inoltre sulla riqualificazione energetica.

Tra gli ospiti intervenuti sul palco, il dottor Ranieri Villa, Global Investment and Innovation Incentives Leader di STS Deloitte in Italia, ha affrontato il tema della transizione 5.0, mentre l'intervento del dottor Enrico Anghilante, editore del gruppo More News, ha suggellato uno dei momento più importanti della giornata: la presentazione di "Improme", la nuova piattaforma dedicata ad amministratori di condominio, inquilini e proprietari di immobili.

"Permetterà di inserire il proprio immobile e di far verificare da un team, certificato e specializzato con un livello tecnico altissimo, quelle che sono eventuali interventi ad esempio il cosiddetto decreto Salva Casa: poter partire con una sanatoria e rimettere a posto l'immobile".

"Improme da gennaio 2025 è il luogo giusto dove amministratori di condominio e proprietari ed inquilini possono ritrovarsi, ottenere dei benefici e aver sempre sotto controllo ogni normativa. Oltre al già citato decreto Salva Casa, ad esempio, anche la rivalutazione delle rendite catastali" ha concluso Anghilante.

A chiudere la convention, moderata dal giornalista di Savonanews Roberto Vassallo, un aperitivo nella Sala Luna Rossa del Loano 2 Village con tutti gli ospiti.