Halloween con le maniche corte nel Savonese: temperature da fine estate con picchi anomali di caldo

Alle 9.30 il termometro segna oltre 20 gradi a Pietra Ligure, mentre la minima registrata nella notte a Calizzano dalla rete Omirl attestava 5.3 gradi. E' un meteo estivo quello che accompagna Halloween nel Savonese, quasi un singulto d'estate dopo l'ondata di maltempo che ha funestato lo scorso fine settimana per poi scaricarsi, con effetti tragici, in Spagna.

Sono valori assolutamente anomali che interessano tutto il Bel Paese. In questa fase d'autunno le massime dovrebbero mostrare ben altri numeri: intorno ai 17°C al Nord, 19°C al Centro e 22°C al Sud. Tuttavia, le medie attuali sono molto più alte. Se poi si confrontano le massime del XXI secolo con quelle del secolo scorso, si nota un’ulteriore amplificazione delle anomalie di caldo.

Quindi, maniche corte anche a fine ottobre in attesa di un freddo che sembra spostarsi di anno in anno sempre più in là. Se guardiamo all'anno scorso, troviamo temperature medie pari a 18°C nella Riviera savonese.