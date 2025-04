Vi sentite stanchi? Tutto normale, è la primavera

Fateci indovinare. È da qualche giorno che vi sentite stanchi, un po’ mogi.

Vorreste solamente dormire e uscire dal letto sembra una mission impossible. Keep calm, è tutto normale, la primavera fa questo effetto: mentre la natura si risveglia, noi avremmo solo voglia di andare in letargo.

In primavera ci sentiamo solitamente più stanchi e spossati, perché il nostro organismo non ha avuto il tempo di prepararsi gradualmente al cambiamento di clima, alle giornate più lunghe e all’ora legale.

Questo malessere ha un nome preciso: mal di primavera. Parliamo di una vera e propria sindrome: secondo gli esperti colpisce circa 2 milioni di italiani ogni anno, soprattutto donne. Nonostante sia abbastanza fastidioso si tratta comunque di un disturbo passeggero.

Questa situazione generale, comunque, si può risolvere. Basta impegnarsi un minimo e mettere in pratica qualche buon consiglio. Primo: integratori o cure ricostituenti possono essere una buona idea. Ce ne sono a base di prodotti naturali, come ginseng, eleuterococco, guaranà, pappa reale, polline d’api, propoli, miele, lecitina di soia e olio di germe di grano.Occhio però.

Il dottor Cesare Ferro ci fa presente che «È bene sapere che queste sostanze possono causare effetti indesiderati; pertanto è meglio non abusarne e confrontarsi con il proprio medico curante».

Anche l’alimentazione è importante, perché aiuta ad adattarsi più velocemente a questo nuovo ritmo climatico. Quindi bere tanto, aumentare il consumo di cibi disintossicanti come kiwi, legumi e cetrioli, ma sono validi anche multivitaminici e multiminerali. Se poi siete tra quelli che al mattino caffettino al volo e via, magari rivedete un attimino le vostre abitudini. Visto che qui siamo in riserva di energie, meglio concedersi una colazione più lenta e nutriente.

In generale, comunque, evitiamo alimenti troppo calorici e ricchi di grassi e zuccheri, che ci fanno venire ancora più sonno.

Altra cosa importante: approfittiamo delle belle giornate per stare all’aperto, al sole, così facciamo incetta di vitamina D che in questa fase è davvero un toccasana. Se poi è solo una questione di sonno, andiamo a letto prima e stop: ci sta che il nostro corpo abbia bisogno di dormire di più, quindi non facciamo i supereroi e concediamoci ogni tanto di essere un po’ dormiglioni.Se poi voi avete delle soluzioni già collaudate, fatecelo sapere!