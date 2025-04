Raccolta porta a porta e il caso di allerta meteo :"Esporre solo se necessario". I Savonesi lamentano confusione

"In caso di allerta meteo esporre i rifiuti solo se necessario." Fa discutere questa parte del volantino esplicativo diffuso da SeaS per la raccolta dei rifiuti porta a porta.

Non viene specificato quale tipo di allerta meteo sia coinvolta, se ad esempio anche quella gialla, e i savonesi che avranno il porta a porta si trovano così di fronte a ulteriori dubbi, anche a fronte della sicurezza di chi si occupa di raccolta.

Esporre o non esporre? Si chiedono che cosa fare e come gestire il problema, visto che le allerte meteo sul territorio sono frequenti: esporre comunque i rifiuti o tenerli in casa per giorni, oppure negli androni dei palazzi, dove dovranno essere collocati i bidoni condominiali per gli stabili con più di dodici utenze.

Il calendario prevede che, una volta attivo il nuovo sistema di raccolta, il rifiuto umido vada esposto il lunedì, mercoledì e venerdì, tra le 20 e le 23, con termine della raccolta alle 12.30 del giorno successivo. La carta e il cartone verranno ritirati due volte a settimana, il lunedì e il giovedì, con gli stessi orari; plastica e metallo saranno raccolti il mercoledì e la domenica, mentre il rifiuto secco (quello generico) anch'esso il mercoledì e la domenica.

Per il vetro resteranno le campane stradali.SeaS spiega poi il funzionamento della stazione ecologica mobile e del centro di raccolta, oltre a fornire un numero verde a cui rivolgersi per informazioni e segnalazioni.