Concessioni demaniali, Invernizzi (FdI): "Attendiamo i decreti attuativi definitivi"

«Come assessore al demanio del Comune di Alassio e a breve Consigliere Regionale chiedo a tutti i Comuni di attendere sull’espletamento delle evidenze pubbliche inerenti le concessioni demaniali, aspettiamo di vedere i decreti attuativi definitivi. La Regione e i Comuni, unitamente alle associazioni di categoria, in questi due anni potranno lavorare per apportare le giuste modifiche da proporre al governo per tutelare tutte le imprese turistiche balneari».

Ad affermarlo è Rocco Invernizzi intervenendo sullo spinoso tema del DL 131/2024 che si avvia alla conversione in legge con la sostanziale conferma dei pregressi contenuti, ad eccezione della conferma delle concessioni rilasciate per finalità sportive, sociali o ricreative non aventi scopo di lucro.

Il decreto legge prevede l’avvio delle gare entro il mese di giugno 2027, con proroga delle attuali concessioni al settembre 2027 e possibile estensione della stessa fino al 31 marzo 2028, in caso di ragioni oggettive che impediscano il completamento delle procedure di gara.

Nel frattempo è stato chiarito che l’indennizzo al concessionario uscente è determinato da perizia asseverata di un professionista nominato dall’Ente concedente, tra cinque nominativi indicati dal Presidente del Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili.

«Appare opportuno considerare che cinque professionisti, incaricati per migliaia di perizie, caratterizzate da diverse modalità di gestione distribuite sul territorio nazionale non appaiono sufficienti. In ogni caso, come da interpretazione letterale del comma 09 del decreto, l’indennizzo che l’Ente concedente deve esporre nel bando di gara corrisponde all’entità risultante dalla suddetta perizia asseverata» conclude l'esponente di Fratelli d'Italia.