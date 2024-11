Tamponamento in A10, tra Savona e Spotorno: altro pomeriggio di code nel ponente

E' ancora il traffico l'argomento di maggior attualità in questo ponte di Ognissanti nel ponente savonese.

Un tamponamento tra due veicoli, verificatosi intorno alle 14:45 in A10 tra Savona e Spotorno in direzione Ventimiglia, ha infatti creato nuovi e ulteriori rallentamenti nella tratta, con alcuni chilometri di coda. Proprio in quel tratto dove, da circa ventiquattr'ore, il restringimento di carreggiata a causa del cantiere nella galleria Rocca Carpanea crea disagi anche senza sinistri.

In questo caso sono intervenuti i Vigili del fuoco insieme alla Polstrada e agli operativi dell'azienda concessionaria della tratta, per mettere in sicurezza i veicoli e la sede stradale, oltre che per i rilievi del caso. Nel mentre, i militi della Croce Verde di Albisola hanno trasportato uno dei passeggeri in codice giallo al Santa Corona di Pietra.