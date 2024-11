Villanova, ricostituita la sezione locale dell’Associazione Nazionale Combattenti e Reduci

E’ stata ricostituita la sezione di Villanova d’Albenga dell’Associazione Nazionale Combattenti e Reduci.

Primo atto pubblico il 3 novembre con la benedizione del nuovo vessillo nell’ambito delle celebrazioni del Giorno dell’Unita Nazionale e delle Forze Armate.

L’Associazione dei Combattenti e Reduci fu fondata nel 1919 dai reduci della Grande, si propone di promuovere il culto della Patria, dei Caduti e della loro memoria, la difesa dei valori morali e delle istituzioni democratiche, l’affermazione della giustizia e del mantenimento della pace tra i popoli.

“Proprio per mantenere vivi quei sentimenti fondanti dell’Associazione, un gruppo di Villanovesi ha inteso ricostituire la Sezione nel ricordo dei propri cari, di coloro che vissero in prima persona quei tragici eventi bellicosi, un impegno che l’Associazione Nazionale porta ancora avanti, con l’intento di non dimenticare” spiega il Presidente Franco Scrigna.

L’Assemblea costituente l’Associazione Nazionale Combattenti e Reduci, A.N.C.R., alla presenza di sedici aderenti tra i 26 attualmente iscritti soci fondatori ha eletto il Direttivo che oltre che dal presidente Cavalier Franco Scrigna, è composto da: Vice presidente Cav. Giampaolo Usanna, Segretario l’Avvocato Tamara Grossi, Tesoriere Fulvio Bianco, Revisore dei Conti Andrea Siffredi.

La Sezione di Villanova d’Albenga nasceva nel 1963 ad opera di Villanovesi reduci della prima guerra mondiale. Col passare degli anni quei soci sono venuti tutti a mancare e l’associazione cessò di esistere, nonostante l’impegno di alcuni Villanovesi e dell’Amministrazione Comunale di portare la bandiera in tutte le manifestazioni di circostanza nel ricordo dei caduti e di coloro che combatterono per la Patria.

“Oggi più che mai viviamo in un passaggio generazionale per cui i diretti testimoni dei conflitti mondiali lasciano inesorabilmente il mondo terreno e per tale ragione i Soci rifondatori dell’Associazione Villanovesi sentono il dovere morale di mantenere vivi i sacrifici di coloro che ci hanno preceduti con il loro impegno e sacrificio per la libertà di cui oggi viviamo” ha dichiarato il Direttivo.