La Provincia punta sulla sicurezza stradale: nuovi guardrail di ultima generazione sulle Sp 29 e Sp 542, investimento di 400mila euro

La Provincia di Savona avvierà, al termine delle festività pasquali, l’adeguamento dei dispositivi di ritenuta lungo la Sp 29 e la Sp 542. Gli interventi rientrano nell’ambito dei finanziamenti destinati ai programmi straordinari di manutenzione delle strade provinciali e delle città metropolitane, previsti dal decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 9 agosto 2024.

Il piano, attuato con risorse da impiegare per l’adeguamento delle principali componenti infrastrutturali, con particolare attenzione al rafforzamento delle condizioni di sicurezza per i motociclisti, prevede l’installazione di nuove barriere di protezione lungo l’asse di Centro e quello di Levante, direttrici percorse quotidianamente non solo dal traffico ordinario, ma anche dai flussi commerciali, industriali e turistici.

L’intervento comprende la sostituzione delle attuali barriere con dispositivi di ultima generazione, progettati per mitigare il rischio e ridurre le conseguenze in caso di incidente.

Le opere specifiche interesseranno 500 metri della Sp 29 del Colle di Cadibona e 200 metri della Sp 542 di Pontinvrea, per un investimento complessivo di 400mila euro, e si affiancheranno agli interventi già programmati sui ponti provinciali per il 2026, finanziati attraverso ulteriori canali, che prevedono anche il rinnovamento dei guardrail, nell’ottica di un potenziamento della viabilità a difesa delle infrastrutture esistenti.